Российские дилеры пожаловались на качество УАЗ Patriot

Обычно на качество машин жалуются потребители, но теперь решили высказаться и сотрудники дилерских центров.

Представитель одного из дилерских центров Ульяновского автозавода рассказал, что в последнее время сильно упало качество внедорожников «Патриот». По мнению специалиста, это связано с тем, что отечественное предприятие загружено государственными заказами и контроль качества попросту закрывает глаза на многие недочеты. В результате в автосалоны приезжают автомобили с кривыми сварными швами и неровными зазорами, причем последние дефекты видны даже невооруженным взглядом.

Если обратиться к комментариям владельцев, то большинство из них жалуется на качество окраски кузова.

