Автомобильный портал Motorpage
20 дек 2022

Российские дилеры пожаловались на качество УАЗ Patriot

Российские дилеры пожаловались на качество УАЗ Patriot

Обычно на качество машин жалуются  потребители, но теперь решили высказаться и сотрудники дилерских центров.

Представитель одного из дилерских центров Ульяновского автозавода рассказал, что в последнее время сильно упало качество внедорожников «Патриот». По мнению специалиста, это связано с тем, что отечественное предприятие загружено государственными заказами и контроль качества попросту  закрывает глаза на многие недочеты. В результате в автосалоны приезжают автомобили с кривыми сварными швами и неровными зазорами, причем последние дефекты видны даже невооруженным взглядом.

Если обратиться к комментариям владельцев, то большинство из них жалуется на качество окраски кузова.
 

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Buick Electra E5

Представлен новый Buick Electra E5

20 декабря 2022

Подушки безопасности стали снова убивать.

20 декабря 2022

Toyota готовится представить новую Camry

20 декабря 2022
BMW X3 M Competition (2022)

Заряженные BMW X3 более не будут иметь ДВС

20 декабря 2022
Everrati Range Rover

Классические Range Rover стали превращать в современные электрокары

20 декабря 2022

Дефицит микросхем в автопроме будет продолжаться еще год

20 декабря 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - jmoda c5 (2023) вид спереди Тест драйв
17 декабря 2022

Omoda C5
"Первый пошел!"
Voyah Free - voyah free (2023) китайский гибрид с европейским лицом
Тест драйв
10 декабря 2022

Voyah Free
"Китайский гибрид с европейским лицом"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) «вопрос с очевидным ответом»
Тест драйв
03 декабря 2022

Lada Largus Cross
"«Вопрос с очевидным ответом»"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"

Написано новостей:

3 2 0 8 0