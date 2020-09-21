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21 сен 2020

Российские дороги поддержат рублем

Российские дороги поддержат рублем

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении еще более 4,5 миллиарда рублей на модернизацию дорожной сети. Планируется, что местные власти проведут соответствующие работы до конца 2020 года

Куда пойдут дотации? На восемь отдельных регионов, а именно, Самара, Карелия, Краснодарский край, Пензенская область, Владимирская область,  Коми, Ингушетия и Марий Эл. Отчитаться о расходовании средств перед властями должны до 1 февраля 2021 года.

В начале сентября власти выделили 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети. Деньги выделили республикам Башкортостан, Марий Эл, Тыва и Северная Осетия — Алания, а также Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областям, Ненецкому автономному округу и Хабаровскому краю.

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