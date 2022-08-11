Российские ГАЗели не смогут захватить австрийский рынок

Как известно, группа ГАЗ сотрудничает со многими иностранными партнерами – Volkswagen, Steyr и т.д. С последней компанией уровень взаимодействия мог достичь больших высот, но помешали санкции

Поясним, в прошлом году между ГАЗ и Steyr было подписано соглашение, в рамках которого предполагалось, что австрийская компания под своим же брендом наладит в стране выпуск российских автомобилей ГАЗель NN и Соболь NN, причем в двух версиях — с дизелем Volkswagen и с чисто электрической силовой установкой. По плану производство должно было запуститься в середине следующего года.

К сожалению, из-за геополитической ситуации Steyr в марте текущего года заморозил партнерство, теперь же официально объявлено о расторжении договоров по сотрудничеству.