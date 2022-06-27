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27 июн 2022

Российские инженеры разработали новый дизельный двигатель

Российские инженеры разработали новый дизельный двигатель

Ярославский моторный завод заявил, что к концу года наладит серийный выпуск нового дизельного мотора в рамках программы импортозамещения

Речь идет о двигателе ЯМЗ-537, который разрабатывали специально для тяжелых грузовиков. Строго говоря, новинка создается на базе выпускаемой уже несколько лет 6,6-литровой рядной «шестерки» ЯМЗ-536, однако рабочий объем у нового двигателя будет увеличен до 8,0 литра. Помимо прочих оригинальных узлов будет коленвал с большим радиусом кривошипа. Мощность ЯМЗ-537 составит 345-360 л.с. в зависимости от модификации.

Любопытно, что исходник развивает 312 лошадиных сил, однако у 537-го мотора должен быть более высокий крутящий момент.  Интересный факт, заводчане заявляют, что в новом двигателе нет ни одного «западного» компонента. Впрочем, инсайдеры говорят, что здесь используются китайские комплектующие.

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