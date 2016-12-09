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9 дек 2016

Российские продажи Jaguar Land Rover сократились на 3,7 процента

Российские продажи Jaguar Land Rover сократились на 3,7 процента
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что в ноябре текущего года объем продаж британской группы компаний Jaguar Land Rover (JLR) на российском рынке продолжает сокращаться.

Согласно данным аналитиков Ассоциации, в прошлом месяце объем реализации автомобилей британской группы компаний JLR в России был зафиксирован на уровне 996 экземпляров, что на 3,7% меньше, чем в ноябре прошлого года. По итогам одиннадцати месяцев на российском рынке было продано 10 131 британский автомобиль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 10,7%. Стоит отметить, что, несмотря на сокращение объемов продаж, Jaguar Land Rover сумел сохранить долю рынка на уровне 2015 года – 0,8%.

В структуре российских продаж JLR наибольшая доля (74,7%) приходится на внедорожники бренда Land Rover. За месяц россияне приобрели 774 автомобиля этого бренда, что на 22,9% меньше результатов ноября 2015 года. В период с января по ноябрь включительно официальные дилеры Land Rover в России сумели передать в руки своих клиентов 8 337 автомобилей, падение продаж в годовом отношении составило 20,2%.

Оставшаяся четверть (25,3%) приходится на автомобили бренда Jaguar. Стоит отметить, что в отличие от Land Rover, этот бренд демонстрирует прямо противоположную динамику продаж. Так, в ноябре объем реализации автомобилей Jaguar в России составил 252 экземпляра, что более, чем в 2,5 раза превышает результаты ноябре 2015 года (+265,2%). В январе-ноябре текущего года объемы реализации британских автомобилей выросли почти в два раза (+99,3%), до 1 794 экземпляров.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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