Российские олигархи решили спасти отечественный автопром

Олег Дерипаска представил план по поддержке российской автомобильной промышленности. Меры также помогут развитию среднего и малого бизнеса

Итак, что предлагает миллиардер. По мнению Дерипаски, первостепенная задача на сегодняшний день – создать достойную компонентную базу, которой могут воспользоваться не только отечественные фирмы, но и зарубежные игроки, которые производят машины в нашей стране. Еще один важный шаг - наладить финансирование частных предприятий и небольших проектов, что создаст благоприятные условия для развития рыночной экономики.

Именно такие фирмы и займутся производством необходимых компонентов. При благоприятных условиях они смогут и перекрыть существующий дефицит. Напомним, что в марте и апреле целый ряд крупных компаний приостановили деятельность в России на фоне экономических санкций и нехватки компонентов. В частности, речь идет о Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, а также концерне Stellantis.