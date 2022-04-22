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22 апр 2022

Российские олигархи решили спасти отечественный автопром

Российские олигархи решили спасти отечественный автопром

Олег Дерипаска представил план по поддержке российской автомобильной промышленности. Меры также помогут развитию среднего и малого бизнеса

Итак, что предлагает миллиардер. По мнению Дерипаски, первостепенная задача на сегодняшний день – создать достойную компонентную базу, которой могут воспользоваться не только отечественные фирмы, но и зарубежные игроки, которые производят машины в нашей стране. Еще один важный шаг - наладить финансирование частных предприятий и небольших проектов, что создаст благоприятные условия для развития рыночной экономики.

Именно такие фирмы и займутся производством необходимых компонентов.  При благоприятных условиях они смогут и перекрыть существующий дефицит.  Напомним, что в марте и апреле целый ряд крупных компаний приостановили деятельность в России на фоне экономических санкций и нехватки компонентов. В частности, речь идет о Volkswagen, Skoda, Renault, Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, а также концерне Stellantis.

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