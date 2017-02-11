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11 фев 2017

Российские продажи Hyundai Group в январе сократились на 16 процентов

Российские продажи Hyundai Group в январе сократились на 16 процентов
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что южнокорейская группа компаний Hyundai Group начала год на российском рынке с падения продаж.

Согласно данным аналитиков Комитета, по итогам прошлого месяца объем продаж автомобилей аффилированных брендов Hyundai Group в России был зафиксирован на уровне 6 700 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 16,4%. За отчетный период доля Hyundai Group на российском рынке уменьшилась на 1,2 процентных пункта, до 8,6%.

В структуре российских продаж южнокорейской группы компаний наибольшая доля (99,9%) приходится на автомобили основного бренда Hyundai. За месяц официальные дилеры южнокорейского автопроизводителя передали в руки своих российских клиентов 6 694 автомобиля, тем самым ухудшив свой январский результат 2015 года на 16,4%.

Оставшиеся 0,1% приходится на автомобили премиального суббренда Genesis. Стоит отметить, что в настоящее время суббренд представлен на российском рынке единственной моделью – флагманским седаном представительского класса G90. В январе текущего года россияне приобрели 6 таких автомобилей.

Напомним, что по итогам прошлого года на российском рынке было реализовано 145 300 южнокорейских автомобилей, 46 из которых – это седаны Genesis G90.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, Автостат, АЕБ

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