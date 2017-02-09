Британская группа компаний Jaguar Land Rover (JLR) начала 2017 год с роста продаж на российском рынке, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

Согласно данным аналитиков АЕБ, по итогам прошлого месяца объем продаж британского автопроизводителя на территории РФ был зафиксирован на уровне 535 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 0,2% или 1 шт.. За отчетный период доля JLR на российском рынке осталась на прошлогоднем уровне – 0,7%.

В структуре российских продаж британской группы компаний наибольшая доля (74,9%) приходится на автомобили бренда Land Rover. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 401 британский внедорожник, ухудшив свои январские результаты 2016 года на 19,8%.

Оставшиеся 25,1% приходятся на автомобили бренда Jaguar. В абсолютных числах, объем реализации автомобилей этого бренда составил 134 экземпляра, что на 294,1% превышает показатели АППГ.

Напомним, что за весь прошлый год британский автопроизводитель реализовал в нашей стране 11 195 своих автомобилей, падение в годовом отношении составило 11%.