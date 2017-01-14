Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, о незначительном приросте продаж автомобилей японской группы компаний Toyota Group на российском рынке по итогам 2016 года.

Согласно отчету аналитиков Комитета, в прошлом году объем реализации автомобилей японской группы компаний был зафиксирован на уровне 118 685 экземпляров, что на 0,3% или 312 шт. больше, чем в 2015 году. Стоит отметить, что по итогам декабря продажи аффилированных марок, напротив, сократились на 3,3%, до 12 926 экземпляров. За отчетный период доля Toyota Group на российском рынке выросла на 0,9 процентных пункта и составила 8,3%.

В структуре российских продаж японской группы компаний в 2016 году наибольшая доля (79,7%) приходится на автомобили основного бренда Toyota. Так, за год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 94 568 автомобилей – на 3,6% меньше, чем в позапрошлом году. В декабре же объем продаж автомобилей этого бренда составил 10 417 экземпляров, падение к АППГ составило 6,8%.

Оставшиеся 20,3% продаж приходятся на автомобили премиального суббренда Lexus. В количественном выражении, россияне в прошлом году приобрели 24 117 автомобилей – на 19,2% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого месяца на российском рынке было продано 2 509 премиальных японских авто, прирост этого показателя в годовом отношении составил 14,8%.