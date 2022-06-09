Российские владельцы электромобилей получат льготы

Минтранс России предложил ввести преференции для владельцев электрокаров и подзаряжаемых гибридов

Вопрос льгот для «зеленого» транспорта возникал уже не раз, соответственно некоторые пункты, которые обсуждаются сегодня, звучали и пару лет назад. К примеру, транспортный налог для гибридов и электромобилей планировали отменить еще в 2017 году. Другое дело, бесплатный проезд по платным дорогам – это что то свеженькое.

Также в Минтрансе предложили создать зоны «нулевого выброса», куда закроют въезд автомобилям с обычными ДВС. В зонах жилой застройки, где проживают владельцы электромобилей, все парковочные места планируют оборудовать системами медленной зарядки, которая позволит заряжать батареи до 80 процентов за два часа.