Российские власти одобряют выпуск «упрощенных» машин

Производство подобной техники – вынужденная мера, иначе страна могла бы столкнуться с проблемами

«Это временная мера, которая должна обеспечить загрузку предприятий. Иначе другая крайность — нам пришлось бы испытывать разного рода социальные проблемы»- заявил в интервью РБК вице-премьер РФ, Юрий Борисов. Отметим, что он на сегодняшний момент является ответственным лицом по всем вопросам импортозамещения в стране.

Стоит сказать, что указания на производство вышеупомянутых машин были даны еще в мае – как раз тогда правительство утвердило упрощенные требования к производимому транспорту – снизились экологические нормы, аварийные сигнализации экстренного оповещения перестали быть обязательными к установке, как и некоторые системы, вроде ABS.