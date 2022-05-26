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26 май 2022

Российские "зеленые карты" будут недействительны в Европе

Российские "зеленые карты" будут недействительны в Европе

Купленные в России полисы «Зелёная карта» станут недействительными в странах Европейского экономического пространства и Швейцарии. Решение властей вышеперечисленных стран вступит в силу через год

Отметим, что общеевропейская система страхования "Зеленая карта" была введена еще в середине пятидесятых годов, однако Россия присоединилась к проекту лишь в 2009 году.

Теперь же власти Евросоюза в силу политических причин решили отключить наших соотечественников от нее. Под запрет даже попадаю те полисы, срок действия которых продолжается и после июня 2023 года (дата отмены). Надо сказать, что и российская сторона ввела ответные санкции - полисы, приобретенные в европейских странах также не будут легитимными в России.

В то же время на территории  СНГ, а также Турции, Азербайджане, Тунисе, Израиле, Марокко, Сербии  российские полисы продолжат действовать.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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