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4 авг 2023

Российских чиновников пересадят на отечественные автомобили

Российских чиновников пересадят на отечественные автомобили

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышлености президент Владимир Путин заявил, что все чиновники РФ должны ездить на автомобилях отечественного производства

Данное высказывание главы государства было адресовано в ответ российским ведомствам на просьбу продолжить закупку автомобилей иностранного производства. Позже Минпромторг подтвердил готовность заводов произвести необходимое количество автомобилей для госсектора. Более того, отдельные слова поддержки данной инициативы были высказаны пресс-службами  “АвтоВАЗ” и “Москвич”.

Напомним, что в 2018 году главным автомобилем Владимира Путина стал Aurus Senat в версии Limousine. А с 2020 года Aurus Senat все чаще стал использоваться в официальных мероприятиях глав субъектов РФ.

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