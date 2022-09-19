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19 сен 2022

Российские покупатели провоцируют повышение цен на автомобили

Российские покупатели провоцируют повышение цен на автомобили

Вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин сообщил, что покупатель сегодня расплачивается за то, что сам «разогнал» рынок в отношении цен на автомобили. 

Топ-менеджер выразил мнение, что когда дилер ставит ценник на Lada Vesta в три миллиона рублей, он делает ставку на то, что человек все равно купит автомобиль. Так и происходит – люди вынужденно покупают машины с наценками и навязанными допами, потому что другого выхода сегодня нет.

К слову, отвечая на вопросы о ситуации на российском рынке новых машин, Костромин отметил, что за последние полгода дилерских центров Lada не только не стало меньше — напротив, их количество увеличилось.  Стоит упомянуть, что недавно завод разрешил своим дилерам торговать и автомобилями других марок – в основном китайскими. Косвенно это говорит о том, что дефицит машин никуда не исчез.

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