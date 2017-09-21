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21 сен 2017

Российских водителей предложили поделить на любителей и профессионалов

Российских водителей предложили поделить на любителей и профессионалов

Союз автошкол Москвы направил в ГИБДД свои предложения по очередному реформированию системы подготовки водителей. В организации считают необходимым упростить обучение для любителей и усилить контроль за профессионалами.

Представители организации говорят, что после 2003 года, когда программы обучения были серьезно пересмотрены, автошколы готовят фактически одних профессионалов: примерно треть из полученных знаний обычным автомобилистам в жизни не пригодится.

В связи с этим Союз, пишут «Известия», предлагает упростить программу обучения для тех, кто не собирается становиться профессиональным водителем, то есть управлять грузовиком или автобусом.

А вот для профессиональных водителей оставить программы прежними и усилить за ними контроль. Например, профессиональный водитель должен иметь чипированное удостоверение и отмечаться перед каждой поездкой. Путевые листы должны быть в электронном виде и храниться в единой базе: так водители будут под постоянным присмотром.

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При написании новости использовалась информация:
"Известия"

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