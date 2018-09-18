Российский автопром в текущем году не только окреп, но и существенно вырос

Статистика выпуска машин российскими автозаводами показывает уверенный рост

Количество автомобилей, сошедших с конвейеров в период с начала года по конец августа, увеличилось на 17% в сравнении с аналогичным прошлогодним промежутком. Производство авто в августе в сравнении с прошлым годом увеличилось на 12%.

Специалисты обращают внимание, что август для нашего автопрома отметился снижением потенциальных возможностей. Это связано с тем, что целый ряд предприятий останавливал производства в связи с коллективными отпусками. Временные простои коснулись не только иностранных брендов Nissan, Toyota и Renault. Главный автогигант страны АвтоВАЗ тоже в августе останавливал свои конвейеры и «портил» статистику.

Общее число выпущенных легковых транспортных средств к настоящему моменту уже подходит к миллиону штук. Аналитики ожидают удвоения этой цифры к концу года и её дальнейшего роста в следующем. Прогнозируемые показатели связаны с вводом в эксплуатацию новых мощностей и положительными трендами рынка.