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5 дек 2019

Российский рынок автомобилей падает в бездну

Российский рынок автомобилей падает в бездну

В ноябре продажи новых легковых автомобилей в России упали на 6,4%. Большинство самых популярных автобрендов закончили месяц с отрицательным результатом

В России в ноябре 2019 г. было продано 156 848 новых автомобилей. Эта цифра на 6,4% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Таким образом, рынок девятый раз за год и седьмой месяц подряд демонстрирует падение, сообщается в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За первые одиннадцать месяцев нынешнего года на российском рынке было продано 1 580 297 новых машин, что на 2,8% меньше, чем в 2018 году.

«Ноябрь с потерями в продажах свыше 6% подтвердил превалирующий негативный тренд российского автомобильного рынка в этом году. Конечно, сравнение с прошлым годом должно учитывать хорошие продажи в его конце, вызванные ожидавшимся повышением НДС. Именно по этой причине мы не рассчитываем увидеть смену тренда на позитивный в декабре», — прокомментировал ежемесячный отчет председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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