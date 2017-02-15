Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния сегмента грузовых автомобилей (HCV) российского рынка в январе текущего года.

Согласно данным аналитиков Автостата, по итогам прошлого месяца объем сегмента тяжелой коммерческой техники, массой более 3,5 тонн, был зафиксирован на уровне 3 530 автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос более чем на четверть (+25,5%).

Наиболее востребованными в сегменте оказались автомобили отечественного бренда KamAZ. За отчетный период компания продала на территории РФ 1 531 грузовой автомобиль, что на 28,9% превышает результаты января 2016 года.

Следом за ним с почти пятикратным отрывом следует еще один отечественный бренд – GAZ. В январе официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов 394 единицы тяжелой грузовой техники, тем самым улучшим свои прошлогодние результаты на полтора процента (+1,5%).

«Тройку» лидеров HCV-сегмента делят белорусский автопроизводитель MAZ и шведская компания Scania. За первый месяц 2017 года объем продаж грузовых автомобилей этих брендов составил по 200 экземпляров. При этом объемы реализации белорусского бренда увеличились на 7 процентов в годовом отношении, а шведского – подскочили на 222,6%.