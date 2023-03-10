Российский рынок машин перестал входить в пятерку крупнейших в Европе

Российский автомобильный рынок занял шестое место в Европе в феврале 2023 года. С одной стороны, это плохой показатель, так как мы "просели" с весны прошлого года из-за падения продаж. С другой стороны - за такой долгий срок рынок сумел удержаться на злосчастной шестой строчке и не упал еще ниже

На первом месте в общеевропейском рейтинге расположилась Германия. Следом за ней идет Италия. "Бронза" принадлежит Франции. Замыкают пятерку лидеров - Англия и Испания. Любопытный факт - во всех вышеуказанных странах фиксируется увеличение спроса на машины в целом.

К слову, по сообщениям "Автостата", аналитики фиксируют постепенный рост российского рынка, впрочем, он по-прежнему находится в стагнации.