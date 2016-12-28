Российское предприятие американского концерна General Motors, простаивающее с марта прошлого года, привлекло внимание европейских промышленных компаний.

Об этом журналистам рассказал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, ряд европейских «промышленников» заинтересован в приобретении этой производственной площадки, где ранее собирали автомобили брендов Chevrolet и Opel для реализации в нашей стране.

«К этой площадке есть целый ряд интересантов, в том числе из Европы. Они приходят к нам и спрашивают: как вы посмотрите, если мы у GM купим предприятие? Я им отвечаю: мы посмотрим на это положительно, если вы будете создавать соответствующие рабочие места и производить товар, который интересен городу», - сообщил Полтавченко.

Стоит отметить, что сам концерн GM не спешит расставаться со своей собственностью, несмотря на то, что она стоит в законсервированном состоянии уже более полутора лет. Так, еще в августе текущего года официальный представитель General Motors Нико Шмидт заявил, что для руководства концерна все еще остается открытым вопрос о возвращении на прежние позиции на российском рынке, а для этого наличие собственного предприятия критично.

«Сейчас, я так понимаю, «мяч» на стороне GM. Кто в конечном итоге придет? Я не исключаю, что еще и GM вернется. Если они найдут свою нишу, может быть, предложат новую линейку автомобилей, которая будет востребована в стране, с удовольствием с ними поработаем. Помогать мы будем любому инвестору независимо от того, из какой страны и какую корпорацию представляет», - добавил губернатор.