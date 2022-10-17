Российский завод Hyundai готовят к консервации

На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге запущен процесс консервации, хотя официального заявления о прекращении работы предприятия не было.

Да, информация о консервации завода в Санкт-Петербурге носит инсайдерский и неподтвержденный характер. Сообщается, что с завода уже вывезли все хранившиеся здесь автомобили, включая некомплектные и не прошедшие финальную стадию приёмки.