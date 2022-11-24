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24 ноя 2022

Российский завод Nissan передали Nami

Российский завод Nissan передали Nami

ФГУП НАМИ и концерн Nissan завершили сделку по передаче российских активов бренда государственному предприятию

Согласно условиям контракта, у японского автопроизводителя есть возможность обратного выкупа активов в течение ближайших шести лет. К слову, сумма сделки носит символический характер.

Важно понимать, что вместе с производственной площадкой НАМИ отошёл центр продаж и маркетинга в Москве, а также научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге. Послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan из российского автопарка, как и в случае с Renault, займётся АвтоВАЗ. Напомним, что производством машин в России Nissan занимался с 2009 года.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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