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16 июн 2022

Российским автосервисам не хватает краски

Российским автосервисам не хватает краски

Известный факт - российские дилеры испытывают нехватку деталей, так как все логистические цепочки нарушены. Порой приходится даже действовать нестандартным путем - устанавливать подержанные детали. Сейчас же вскрылась новая напасть - нехватка краски

Да, вместе с иностранными поставщиками запчастей российский рынок покинули и несколько важных производителей лакокрасочных материалов для автомобилей  - к примеру, немецкая компания «ЗМ» остановила поставки в Россию и сейчас распродает ранее ввезенные расходники. То же касается фирмы Quickline. Главная проблема заключается в том, что зарубежные компоненты в своих красках использовали и многие отечественные производители, фактически компании не могут изготовить необходимую продукцию.

Эксперты предполагают, что существующих запасов хватит на два-три месяца максимум. Есть мнение, что рынок поддержат турецкие и китайские игроки, однако, по качеству их краска существенно уступает европейским аналогам.

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