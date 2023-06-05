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5 июн 2023

Российским таксистам запретят перерабатывать

Российским таксистам запретят перерабатывать

Правительство РФ запретило таксистам-физлицам работать свыше 12 часов в сутки.  Нормативный акт вступит в силу первого сентября нынешнего года

Как у любых физлиц, у таксистов нормальная продолжительность рабочего времени по трудовому праву не должна превышать 40 часов в неделю. В силу специфики профессиональные водители зачастую не могут строго соблюдать суточную или даже недельную норму, однако они вправе использовать суммированный учёт рабочего времени.

Согласно этому решению рабочий день может продлиться уже десять часов, а если приплюсовать сверху еще два часа, которые положены на закрытие заказа, то день «растягивается» на 12 часов работы. Также  агрегаторы должны будут ограничивать поступление водителю новых заявок, если водитель не отдохнул. Минимальная пауза составит 5 часов.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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