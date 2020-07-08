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8 июл 2020

Российским водителям готовят новые штрафы

Российским водителям готовят новые штрафы

Новый пакет правил позволит наказывать за среднюю скорость и ограничиваться предупреждением в случае незначительного нарушения

Эксперты ОНФ предложили законодательно разрешить фиксировать среднюю скорость на участке дороги. В настоящий момент на трассах функционируют передвижные комплексы фотофиксации, однако в существующем КоАП отсутствует регламентация их деятельности. По мнению участников рабочей группы, данную формулировку нужно прописать отдельно.

Одним из нововведений в проекте будущего КоАП активисты видят возможность раз в сутки штрафовать водителей за езду без ОСАГО при помощи камер. Кроме того, представители ОНФ предлагают дать возможность гражданам фиксировать нарушения ПДД при помощи смартфонов, на которые нужно будет установить приложение «Народный инспектор». Правильно трактовать те или иные нарушения позволит технология «ручной» и «автоматической» съемки, которая будет доступна в приложении.

Одним из новых постановлений, которое не вошло в финальный документ, отправленный Минюсту, являлась возможность приравнивания регистраторов к смартфонам. Предполагалось, что при помощи телефонов можно будет задействовать данные по аналогии с регистраторами для наказания за непристегнутый ремень, проезд на красный или несоблюдение разметки.

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