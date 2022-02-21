Автомобильный портал Motorpage
21 фев 2022

Российским водителям не хватит заправок

Российским водителям не хватит заправок

Владельцы АЗС предупредили российские власти о риске массового закрытия заправок. Причина кроется в ужесточении требований к оборудованию

Поясним, с началом 2024 года в России заработает новый регламент для топливных колонок. Самый главный параметр – ужесточение допустимой погрешности. Она уменьшится с 0.5 до 0.25 процентов.  Кроме того будут увеличены штрафы за недолив топлива -  с нынешних ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Представители топливного бизнеса уже заявили, что новый регламент потребует модернизации текущей  сети заправок. Если на данный момент в России существует 23 тысячи АЗС, то 16 тысяч из них необходимо заменить, ради соответствия новым правилам. Проблема в том, что модернизация – процесс дорогостоящий.  Заправщики заявили, что и так работают на грани рентабельности, а из-за новых трат многие АЗС могут оказаться на грани закрытия, причем  здесь речь идет даже не о сетевых заправках, а о частных станциях – они находятся в основной группе риска.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi Outlander

В Mitsubishi рассказали о планах на текущий год

21 февраля 2022

Объем автокредитов вырос в полтора раза

21 февраля 2022

Взгляните на удлиненный Lexus LX – он такой один

21 февраля 2022
Honda CR-V

Раскрыта внешность нового Honda CR-V

21 февраля 2022
Kia Sportage (2022)

В России стартовало производство нового Kia Sportage

21 февраля 2022

Курьеров уберут с тротуаров

21 февраля 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LX - lexus lx (2022) свежее прочтение имиджа и ценностей Тест драйв
21 февраля 2022

Lexus LX
"Свежее прочтение имиджа и ценностей Lexus LX"
Audi Q3 - audi q3 sportback s tronic quattro sport (2021) альттер эго
Тест драйв
18 февраля 2022

Audi Q3
"АльТТер эго"
Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler - сравнительный тест land rover defender против jeep wrangler
Сравнительный тест
17 февраля 2022

Land Rover Defender 90, Jeep Wrangler
"Хай-тек Land Rover Defender против традиционализма Jeep Wrangler"
Lexus RX - lexus rx (2020) комфорт физический и психологический
Тест драйв
15 февраля 2022

Lexus RX
"Комфорт физический и психологический"

Написано новостей:

3 0 0 7 7