Российским водителям не хватит заправок

Владельцы АЗС предупредили российские власти о риске массового закрытия заправок. Причина кроется в ужесточении требований к оборудованию

Поясним, с началом 2024 года в России заработает новый регламент для топливных колонок. Самый главный параметр – ужесточение допустимой погрешности. Она уменьшится с 0.5 до 0.25 процентов. Кроме того будут увеличены штрафы за недолив топлива - с нынешних ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Представители топливного бизнеса уже заявили, что новый регламент потребует модернизации текущей сети заправок. Если на данный момент в России существует 23 тысячи АЗС, то 16 тысяч из них необходимо заменить, ради соответствия новым правилам. Проблема в том, что модернизация – процесс дорогостоящий. Заправщики заявили, что и так работают на грани рентабельности, а из-за новых трат многие АЗС могут оказаться на грани закрытия, причем здесь речь идет даже не о сетевых заправках, а о частных станциях – они находятся в основной группе риска.