Российского электрокара e-Neva не будет

Проект электрического кроссовера e-Neva не смог найти финансирования и отложен на неопределенный срок

Ранее предполагалось, что e-Neva поступит в производство в 2026 году на бывшем заводе Toyota в Шушарах. Однако предприятие переориентировали на выпуск моделей Aurus. При этом, в Минпромторге подтвердили, что e-Neva остается на стадии концепта. Ведомство готово рассмотреть возможное развитие проекта, если появится четкая стратегия его реализации.

Работа над e-Neva началась в 2021 году в рамках стратегии увеличения доли гражданской продукции «Алмаз-Антея». Через два года концепт показали Президенту Владимиру Путину. Предполагалось, что концерн ВКО «Алмаз-Антей», который и создавал проект e-Neva, заручится поддержкой иностранного автопроизводителя, но как стало известно, переговоры провалились.