Автомобильный портал Motorpage
21 янв 2020

Россию захватывают радиоактивные машины

Россию захватывают радиоактивные машины

Таможня Владивостока обнаружила радиоактивный автомобиль на борту прибывшего из Японии судна. Автомобилем оказался Toyota Prius

Таможенники зафиксировали бета-излучение, исходящее от автомобиля марки Toyota Prius Hybrid. Опасную находку нашли российские таможенники на борту одного из японских кораблей, которые перевозят поддержанные автомобили. Это первый подобный случай, начиная с 2013 года.

«С момента аварии в Японии на атомной станции “Фукусима-1” с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли», — говорится в сообщении ведомства.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Москве запустят новые выделенные полосы

21 января 2020
Cadillac XT6 2020

В Россию едет Cadillac XT6

21 января 2020
Ford S-MAX 2020

Ford S-Max и Galaxy получили последнее обновление перед смертью

21 января 2020

GM сдает позиции и «сливает» раунд за раундом

21 января 2020
Genesis

Genesis намекнул разработку спортивного купе

21 января 2020

C 2021 года в России заработает новый формат оформления ДТП

20 января 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Subaru XV - subaru xv tokyo 2019 знает, на какие точки нажимать Тест драйв
18 января 2020

Subaru XV
"Subaru XV Tokyo знает, на какие точки нажимать"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"

Написано новостей:

2 5 0 5 1