Россию захватывают радиоактивные машины

Таможня Владивостока обнаружила радиоактивный автомобиль на борту прибывшего из Японии судна. Автомобилем оказался Toyota Prius

Таможенники зафиксировали бета-излучение, исходящее от автомобиля марки Toyota Prius Hybrid. Опасную находку нашли российские таможенники на борту одного из японских кораблей, которые перевозят поддержанные автомобили. Это первый подобный случай, начиная с 2013 года.

«С момента аварии в Японии на атомной станции “Фукусима-1” с апреля 2011 года по июнь 2017 года в регионе деятельности таможни было выявлено 875 подобных товаров. За последние три года радиоактивные автомобили не были выявлены. Последний случай свидетельствует, что последствия от аварии до конца не исчезли», — говорится в сообщении ведомства.