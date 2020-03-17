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17 мар 2020

Росстандарт будет проверять АЗС тайными покупателями

Росстандарт будет проверять АЗС тайными покупателями

Росстандарт считает необходимым отправлять на АЗС «тайных покупателей», которые будут способствовать выявлению там различных нарушений, в том числе и недолива топлива

О таких намерениях в интервью ТАСС заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов. По его словам, для организации работы «тайных покупателей» необходимо привести в соответствие законодательство: «Это будет возможно с принятием нового закона о госконтроле, в котором предусмотрен ряд механизмов, в том числе контрольной закупки и рейдов. Но мне кажется, что в этом году должна быть поставлена точка. Если закон пройдет, то, возможно, в следующем году в пилотном режиме его уже можно начать применять».

Также он рассказал, что на заправках программное обеспечение позволяет настраивать в индивидуальном порядке процент недолива топлива для каждого конкретного автомобиля, в связи с чем выявить махинации весьма проблематично. «Тайный покупатель», по мнению Алексея Абрамова, способен держать АЗС «в тонусе», поскольку продавцы будут понимать, что АЗС могут наказать за недолив серьезным штрафом. Глава ведомства также сообщил, что до июня текущего года будет введен национальный стандарт на топливораздаточные колонки. В нем укажут требования к программному обеспечению колонок, а также установят защиту от махинаций с их расходомерами.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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