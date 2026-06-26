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26 июн 2026

Росстандарт отказался от новых дорожных знаков для электросамокатов

Росстандарт отказался от новых дорожных знаков для электросамокатов
Автор фото: magnific.com/ru

Росстандарт не планирует расширять перечень дорожных знаков, регулирующих движение средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщили в ведомстве, отметив, что существующих инструментов организации движения на сегодняшний день достаточно

В Росстандарте напомнили, что в России уже действует целый ряд специальных дорожных знаков и элементов разметки, предназначенных для регулирования движения велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

В частности, используются знаки «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Велосипедная дорожка», а также «Движение на велосипедах и мопедах запрещено». В ведомстве подчеркнули, что их на данный момент достаточно и пока не рассматривается вопрос введения новых знаков.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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