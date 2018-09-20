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20 сен 2018

Росстандарт ввёл в действие новые номера

Росстандарт ввёл в действие новые номера

Опубликован Приказ Росстандарта, вводящий в действие новые требования к государственным номерным знакам. Всего будет 10 типов номерных знаков для транспортных средств

Ситуация для изменений назрела давно. В России эксплуатируется много автомобилей и мотоциклов, для которых использование существующих стандартных номеров создаёт значительные неудобства. Инициатива принадлежит ведомственному научному центру МВД, который занимается безопасностью движения. Специалисты центра в 2016 году разработали и обосновали новые требования, удовлетворяющие современным параметрам и существующему положению вещей на российских дорогах.

В России эксплуатируется более 8% праворульных авто, а это более 4-х миллионов штук. Эти машины имеют стандартные штатные ниши для установки знаков, совершенно не приспособленные под российский размер. Отдельные нарекания вызывало применение действующих стандартов на мотоциклах.

Теперь предусмотрены новые размеры для машин производства Японии и США, введён отдельный тип для мотоциклов. Кроме того, новые правила предусматривают специальные условия для ретро автомобилей, спорткаров, мопедов и мотороллеров. Последние получат отличное от мотоциклов буквенное обозначение. Речь идёт о мотороллерах и мопедах с объёмами выше 50 см3, транспортных средств с меньшим объёмом нововведения не затронули.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Автостат

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