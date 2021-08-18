Роторные двигатели Mazda будут работать на водороде

Mazda Motor разрабатывает новый роторно-поршневой двигатель (РПД), работающий на сжигании водорода. Такую информацию опубликовали японские СМИ

Вообще надо заметить, что эксперименты по совмещению роторного двигателя и водорода производились еще в начале нулевых – в 2003 году японский концерн показал прототип водородной Mazda RX8. Был один занятный нюанс. Дело в том, что при сжигании водорода выделяется меньше тепла, в результате чего мощность мотора существенно падает. Наглядный пример можно получить на той же самой Mazda RX-8 Hydrogen RE. Автомобиль развивал всего лишь 110 лошадиных сил, тогда как бензиновый аналог (при том же объеме) – ровно в два раза больше.

Правда, согласно последним намерениям Mazda, роторно-поршневой двигатель будет направлен на подзарядку батарей в составе гибридной силовой установки. В движение машину будут приводить электродвигатели, так что проблем с динамикой быть не должно.