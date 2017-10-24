В Российском союзе автостраховщиков (РСА) говорят, что менее 20% водителей платят полную или увеличенную стоимость по договору ОСАГО. По данным страховщиков, 81% российских водителей имеют коэффициент бонус-малус (КБМ) меньше 1, то есть скидку за безаварийность по ОСАГО.

При этом, за последний квартал этот показатель вырос на один процент: если на конец второго квартала 2017 года скидку имели 50 млн человек (80%), то на конец третьего уже 50,2 млн человек (81%).

По словам президента РСА Игоря Юргенса скидку более 20% (то есть КБМ составляет менее 0,8) по итогам третьего квартала 2017 года имеют 34% автомобилистов (21 млн человек). Максимальную скидку в размере 50% (КБМ 0,5) получили 15,5% водителей (9,6 млн человек).

В РСА обращают внимание на необходимость своевременного предоставления данных об изменениях, которые были внесены в документы, используемые при составлении договора ОСАГО, например, если это касается смены паспортных данных или водительского удостоверения. При отсутствии корректной информации система АИС РСА не сможет правильно рассчитать коэффициент. Так, при изменении фамилии АИС не найдёт первоначальные данные и КБМ автоматически будет равен 1, как для нового водителя.

Другим случаем, когда коэффициент может быть повышен, является ситуация, при которой водитель вписан в несколько полисов ОСАГО, среди которых есть и с «плохой» историей. Потерей повышающего коэффициента чреват и существенный перерыв в страховании или приобретение фальшивого полиса ОСАГО, также пояснил И. Юргенс.

В РСА хотят изменить процедуру расчета КБМ: предполагается, что его значение будет рассчитываться ежегодно на 1 января, и оно не будет меняться в течение года. По словам страховщиков это сделало бы коэффициент более понятным и прозрачным для автовладельцев, будет мотивировать их ездить аккуратно в течение года, сохраняя тем самым чистоту своего коэффициента.

Также, предлагаемый механизм позволит значительно сократить число жалоб, которые зачастую возникают из-за того, что человек может быть вписан в разные полисы, в результате один водитель может иметь несколько КБМ. Водитель гарантированно будет сохранять свои накопленные бонусы, но при этом он гарантированно получает «малус» по итогам года за каждый страховой случай по своей вине вне зависимости от того, по какому договору страхования был данный убыток.

