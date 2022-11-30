Автомобильный портал Motorpage
30 ноя 2022

Руководство «Москвича» объяснило смысл названия новой модели

Руководство «Москвича» объяснило смысл названия новой модели

Как известно, первый российский кроссовер получил название «Москвич 3». Машина получилась интересной, но один вопрос оставался не раскрытым – почему в названии было использовано именно число «три».

Впрочем, и этот предмет уже не является тайной. Руководство марки на днях раскрыло все карты. Во-первых, числовые обозначение используются в знак исторической преемственности – в СССР все «Москвичи» тоже обладали определенным индексом.  В то же время «тройка»  показывает старшинство модели в линейке.

К слову, до конца года с конвейера сойдет 600 автомобилей, треть из них получит электрическую силовую установку — эти модели будут называться «Москвич 3е». Первые автомобили можно будет купить в Москве уже в конце 2022 года

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Chery Arrizo 8

Chery Arrizo 8 получит заряженную версию

30 ноября 2022

Тягач Tesla смог проехать 800 километров на полной зарядке

30 ноября 2022

Представлен бронированный Jaguar I-Pace

30 ноября 2022

Кризис криптовалют изменил автомобильный рынок

30 ноября 2022
Chevrolet Corvette Z06 (2023)

Руководство Chevrolet выведет Corvette в отдельный бренд

30 ноября 2022

Парковка в новогодние праздники будет бесплатной

30 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen SpaceTourer - citroen spacetourer (2016) массаж, обед и родительский контроль Тест драйв
28 ноября 2022

Citroen SpaceTourer
"Массаж, обед и родительский контроль"
Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai - сравнительный тест: nissan qashqai (2022) и chery tiggo 4 pro (2020) : здравствуй и прощай
Сравнительный тест
21 ноября 2022

Chery Tiggo 4, Nissan Qashqai
"Здравствуй и прощай"
Exeed TXL - exeed txl (2022) вид спереди
Тест драйв
18 ноября 2022

Exeed TXL
"Дорого, богато и… тихо"
Renault Duster - renault duster (2014) бестселлер и причуды его судьбы
Тест драйв
14 ноября 2022

Renault Duster
"Бестселлер и причуды его судьбы"

Написано новостей:

3 1 9 4 9