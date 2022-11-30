Руководство «Москвича» объяснило смысл названия новой модели

Как известно, первый российский кроссовер получил название «Москвич 3». Машина получилась интересной, но один вопрос оставался не раскрытым – почему в названии было использовано именно число «три».

Впрочем, и этот предмет уже не является тайной. Руководство марки на днях раскрыло все карты. Во-первых, числовые обозначение используются в знак исторической преемственности – в СССР все «Москвичи» тоже обладали определенным индексом. В то же время «тройка» показывает старшинство модели в линейке.

К слову, до конца года с конвейера сойдет 600 автомобилей, треть из них получит электрическую силовую установку — эти модели будут называться «Москвич 3е». Первые автомобили можно будет купить в Москве уже в конце 2022 года