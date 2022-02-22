Русланам нельзя садиться за руль

Российские страховщики составили рейтинг имен водителей, которые чаще всего становились виновниками ДТП

Во время исследования во внимание принимались все ДТП, которые фиксировались в течение трех лет. Выяснилось, что настоящими «дорожными бездарями» можно назвать всех Русланов. Почетное второе место отходит к Владиславам. Третье и четвертое разделяют между собой Артем и Илья. С другой стороны, самыми адекватными по статистике оказались Виталии. Правда есть нюанс – Русланы, например, стали виновниками в 6.9 процентах случаев от общего числа ДТП, а Виталии – в пяти процентах. Разница невелика – и те, и другие опасны, так что мы не рекомендуем родителям отпускать своих дочерей в машины, владельцами которых являются упомянутые лица – есть большой риск.

Впрочем, если отбросить имена, можно выяснить, что в ДТП чаще всего попадают две категории Водителей. Первая – новички, чей водительский стаж не превышает двух лет. Вторая – «формальные шоферы». Речь идет о тех людях, которые имеют права достаточно давно, однако их фактический стаж невелик.