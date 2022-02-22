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22 фев 2022

Русланам нельзя садиться за руль

Русланам нельзя садиться за руль

Российские страховщики составили рейтинг имен водителей, которые чаще всего становились виновниками ДТП

Во время исследования во внимание принимались все ДТП, которые фиксировались в течение трех лет. Выяснилось, что  настоящими «дорожными бездарями» можно назвать всех Русланов. Почетное второе место  отходит к Владиславам. Третье и четвертое  разделяют между собой Артем и Илья.  С другой стороны, самыми адекватными по статистике оказались Виталии. Правда есть нюанс – Русланы, например, стали виновниками в 6.9 процентах случаев от общего числа ДТП, а Виталии – в пяти процентах. Разница невелика – и те, и другие опасны, так что мы не рекомендуем  родителям отпускать своих дочерей в машины, владельцами которых являются упомянутые лица – есть большой риск.

Впрочем, если отбросить имена, можно выяснить, что в ДТП чаще всего попадают две категории Водителей. Первая – новички, чей водительский стаж не превышает двух лет. Вторая – «формальные шоферы». Речь идет о тех людях, которые имеют права достаточно давно, однако их фактический стаж невелик.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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