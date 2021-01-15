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15 янв 2021

Русские отбирают у Tesla логотип

Русские отбирают у Tesla логотип

Если читатель Motorpage захочет обзавестись своей собственной Tesla, то ему необязательно покупать дорогой автомобиль, достаточно обратить внимание на зажигалку

Бред? Ни в коем разе -  курьез! Объясняем, некая тульская компания с гордым названием «Тульские горелки» зарегистрировала товарный знак  - стилизованную литеру «Т». Вся интрига в том, что точно такой же знак носят и автомобили Tesla. Причем Маск даже зарегистрировал его в нашей стране еще в 2018 году.

Представители «Горелок» говорят, что при регистрации не возникло никаких проблем. Дело в том, что знак запатентован для иной сферы деятельности , да и маленькие отличия между двумя буквами все же существуют. Однако, похоже, настал тот день, когда каждый может сказать, что я владею Tesla, но скромно умолчать о том, что за громким именем скрывается всего лишь камин или газовый котел.

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