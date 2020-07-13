С 11 июля в России продлен срок действия водительских удостоверений

Вступил в силу приказ МВД России, продлевающий действие просроченных водительских прав, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля, до конца текущего года

Согласно приказу, просроченные водительские права можно будет заменить до 31 декабря включительно. До этого дня документы будут считаться действительными. По данным МВД, в этом году в период с 1 февраля по 15 июля должны были быть заменены более 2 млн водительских удостоверений. «На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 млн», — сообщили в ведомстве.

Для получения новых прав водители могут записаться на прием через портал госуслуг либо лично обратиться в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Указ о продлении действия водительских прав и паспортов президент России Владимир Путин подписал в апреле. Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса.