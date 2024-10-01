С 1 октября увеличивается утильсбор - цены на авто вырастут

С 1 октября начинается программа по увеличению утильсбора, которая продлится до 2030 года. На первом этапе ставка вырастет на 85%. Это неминуемо повлияет на стоимость иномарок в РФ на 2-3% уже в этом месяце

Соответствующий прогноз дали в Союзе автомобильных дилеров. Цены на автомобили уже начали постепенно поднимать. До конца года ожидается, что за новую иномарку в России будут просить на 10% больше. Отмечается, что из-за ажиотажа, возникшего после новостей об увеличении утильсбора, граждане поспешили совершить долгожданную покупку автомобиля, что привело к росту спроса на кредиты в августе на 20-30%. Помимо этого, ряд дилеров также стимулировали продажи путем внедрения новых скидок по трейд-ину и других акций.

Согласно новым тарифам, к концу 2024 года стоимость автомобилей с двигателями объемом до 2,0 л. увеличится примерно на 250 000 рублей. С ДВС объемом больше 3,0 литров - на 700 000 рублей. В ближайшее время ожидается рост цен от 2 до 3% от стоимости автомобиля до повышения утильсбора. Еще до 5% цены вырастут в ноябре.

Учитывая, что повышение утильсбора должно повлиять только на стоимость ввозимых иномарок, по мнению аналитиков, под удар могут попасть и автомобили, которые выпускаются в РФ. Поскольку часть уплаченного утильсбора автопроизводителям возвращается в виде субсидий, ряд компаний может компенсировать недостающие средства небольшим повышением стоимости автомобилей. Рост будет зависеть в первую очередь от степени локализации сборки машин.

