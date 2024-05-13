С 20 мая за неправильную парковку придется платить больше

Согласно заявлению Московского дептранса, тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей с 20 мая будут повышены примерно на 5,5%

Таким образом, транспортировка авто на штрафстоянку с двигателем мощностью менее 80 л.с. обойдется нарушителю правил парковки в 6 520 рублей (ранее 5 920 рублей). Если мощность мотора составляет от 80 до 250 л.с., то придется отдать 9 970 рублей (было 9 450 рублей), а если мощность превышает 250 л.с. - 11 197 рублей (было 10 703 рублей). Эвакуация транспортных средств весом свыше 4 тонн составит 64 021 рублей (60 876 рублей).

Как и прежде, первые сутки на штрафстоянке бесплатные, но за последующие дни придется платить по 1040 рублей за мотоциклы и легковые автомобили, 1930 рублей за малотоннажные грузовики и 2735 рублей за более крупногабаритный транспорт.