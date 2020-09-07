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7 сен 2020

С 5 сентября изменились правила расчета стоимости ОСАГО

С 5 сентября изменились правила расчета стоимости ОСАГО

С 5 сентября в России изменился принцип ценообразования ОСАГО. Теперь страховщики могут устанавливать стоимость полиса с учетом назначения автомобиля и поведения водителя на дороге

Компании получили право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Центробанком. Они будут делать это с учетом личностных характеристик автомобилиста и лиц, допущенных им к управлению машиной. При этом ограничение на максимальный размер стоимости полиса ОСАГО сохраняется.

Предполагается, что лихачи будут платить по повышенному тарифу. К грубым нарушениям относятся проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу или управление автомобилем в состоянии опьянения. Все эти факторы могут учитываться лишь в случае фиксации нарушения сотрудником ДПС. Соответственно, штрафы с камер не повлияют на стоимость страховки.

Вместе с индивидуализацией тарифов ОСАГО расширен тарифный коридор полиса. Для физлиц и легковых автомобилей он теперь лежит в диапазоне 2471-5426 рублей, раньше было 2746-4942 рубля. В пределах этого коридора складывается базовая ставка тарифа, к которой применяются коэффициенты, определяющие конечную стоимость полиса.

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Drom

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