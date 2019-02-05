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5 фев 2019

С миру по нитке

С миру по нитке

Стартап и краудфандинг - это две взаимосвязанные вещи.  Собственно на краудфандинге собирают деньги для реализации этих самых стартапов. Причем собирают на что угодно: на лазерные бритвы, на кольца-проекторы и прочий странный шлак. Однако, одна итальянская команда перевернула все с ног на голову, решив собрать деньги на постройку автомобиля

Да, итальянский стартап Zava организовал сбор средств для постройки электрогиперкара PrometheuS. Интересно, что это будет не просто автомобиль, а транспортное средство, снабженное собственной нейросетью, которая, по словам создателей, объединит водителя и автомобиль в одно целое. Правда, никаких подробностей о механизме работы создатели не рассказали.

Кстати у автомобиля есть готовый прототип, точнее сказать, макет, который был показан в прошлом году на анатомическом шоу «Реальные тела» (Real Bodies) в Милане. С технической точки зрения, электрогиперкар получит полный привод с управлением вектором тяги на каждом из колес, подруливающие задние колеса, активную подвеску и четырехмоторную силовую установку, мощность которой превысит 1360 лошадиных сил. Самое интересное заключается в том, что доблестные итальянцы хотят собрать лишь 150 тысяч евро, а ходовые испытания они планируют провести уже в этом году.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Авто.ру

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