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21 окт 2019

С недоливом топлива будут бороться иным путем

С недоливом топлива будут бороться иным путем

Росстандарт может получить право проводить контрольные закупки на АЗС, кроме того для АЗС будет введены новые ГОСТы

Соответствующий законопроект готовится к внесению в правительство. В частности, проверять предлагается не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором за кассой. Кроме того, «тайные покупатели» топлива получат специальные приборы. В настоящий момент ведется разработка этого гаджета. Прибор сможет обнаруживать недолив топлива в пределах до 1%, а пользоваться им можно будет скрытно.

Что касается ГОСТов, то  предполагается признать топливораздаточных колонок измерительной системой, подлежащей периодическим поверкам целиком, введение требований к программному обеспечению и требований к методам идентификации несанкционированного доступа, а также к безопасности колонок.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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