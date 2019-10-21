С недоливом топлива будут бороться иным путем

Росстандарт может получить право проводить контрольные закупки на АЗС, кроме того для АЗС будет введены новые ГОСТы

Соответствующий законопроект готовится к внесению в правительство. В частности, проверять предлагается не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором за кассой. Кроме того, «тайные покупатели» топлива получат специальные приборы. В настоящий момент ведется разработка этого гаджета. Прибор сможет обнаруживать недолив топлива в пределах до 1%, а пользоваться им можно будет скрытно.

Что касается ГОСТов, то предполагается признать топливораздаточных колонок измерительной системой, подлежащей периодическим поверкам целиком, введение требований к программному обеспечению и требований к методам идентификации несанкционированного доступа, а также к безопасности колонок.