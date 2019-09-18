Садовое кольцо перекроют в выходные

Виноваты мотоциклисты, так как в субботу, 21 сентября, будет проходить традиционный осенний мотофестиваль. Так что обычным водителям на садовое кольцо ходу нет

Перекрытия начнут действовать с 11:15 и начнут открываться по мере прохождения мотоколонны. В сложившейся ситуации автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и быть предельно внимательными за рулем. Также масштабные перекрытия ожидаются и в воскресенье, так как будет проводиться Московский марафон. Проезд автомобилей по ряду улиц в центре города будет запрещен с 7:00 до 17:00.



Также с 0:01 20 сентября до 18:00 22 сентября будет ограничено движение на участке проспекта Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до Докучаева пер. и ул. Маши Порываевой. Проезд автомобилей также запретят на проспекте Академика Сахарова от Сретенского бульвара до ул. Садовая-Спасская 21 сентября с 3:00 до 23:59. Кроме этого, на участке проспекта Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до Докучаева пер. и ул. Маши Порываевой движение также ограничат на одной полосе в каждом направлении с 00:01 19 сентября до 00:01 20 сентября.