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1 июн 2021

Сахалинские АЗС перестали продавать бензин по литражу

Сахалинские АЗС перестали продавать бензин по литражу

Помните историю, про снижение цен на яйца – все по началу обрадовались, а потом, когда разобрались, очень расстроились - в коробке был не десяток, а всего лишь девять яиц. С бензином происходит все то же самое.

Да, местный портал Sakhalin.info сообщают о внезапной радости водителей относительно снижения цен на топливо. Счастливцы присылали фото-«пруфы» (доказательства) заправки, где на информационном табло указывались очень «вкусные» цены. Вот вам пример – литр 95-го бензина на сетевой заправке стоит 60 рублей, а на «счастиливой» всего 56! Вся загвоздка заключается в том, что приятная цена указывается не за литр топлива, а всего лишь за 0.7! Интересно, что на кассе указаны настоящие (литровые) цены, которые, разумеется, разительно отличаются.

«Это не хитрость, не обман. Везде, информация размещена о том, что и сколько стоит, но люди не хотят этого замечать, читать не хотят. Операторы уже просто устали объяснять. Да, есть люди, которые хотят обманываться — они обманываются. Но везде, повторю, информация висит, все доступно, прозрачно», — пояснил sakhalin.info владелец заправки.

При написании новости использовалась информация:
Сахалин-инфо

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