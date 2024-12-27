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27 дек 2024

SAIC, GM и Wuling представили большой седан Baojun Xiangjing

SAIC, GM и Wuling представили большой седан Baojun Xiangjing
Автор фото: фирма-производитель

Компания Baojun, созданная SAIC, GM и Wuling, представила свой новый флагманский седан Xiangjing. Покупателям предложат две версии: полностью электрическую и подключаемую гибридную. Продажи начнутся в первой половине следующего года

Электрокар и гибрид имеют отличия в оформлении внешнего вида. У PHEV-версии имеется светодиодная полоса, соединяющая передние блоки фар, а у EV — закрытая решетка радиатора и трехполосные LED-огни. Размеры обеих версий идентичны: длина - 5005 мм, ширина - 1900 мм, высота - 1490 мм., а колесная база - 2900 мм.

Электрический Xiangjing оснащен одним электромотором мощностью 253 л.с. Заявленная максимальная скорость - 170 км/ч. У гибрида под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор на 143 л.с., работающий в паре с электродвигателем. В данном случае максимальная скорость ограничена на отметке в 190 км/ч. Запас хода на электротяге составит - 101 км по циклу CLTC.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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