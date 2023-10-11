SAIC Roewe D7 уже привезли в китайские дилерские центры

Компания SAIC готовится к началу продаж нового седана Roewe D7, которое должно состояться 8 ноября. Автомобилем можно полюбоваться вживую в некоторых дилерских центрах в Китае

Стартовый ценник на гибридную версию DMH - 130 000 юаней (примерно 1 780 000 рублей), а на полностью электрическую EV - 150 000 юаней (2 052 000 рублей). В дизайне обе версии отличаются только наличием решетки радиатора у DMH, которая встроена в нижнюю часть переднего бампера. Сзади автомобиль выделяется дуга-образной формой светодиодных элементов оптики. В салоне устанавливается широкая цифровая панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами, выполняющими роль “приборки” и мультимедийной системы. Габариты автомобиля: 4890/1872/1510 мм, при колесной базе в 2810 мм.

Под капотом гибрида находится 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 112 л.с. Он комплектуется электродвигателем на 109 л.с. Суммарная мощность - 204 л.с. Средний расход топлива составит 4,3 л. на 100 км. Чисто на электроэнергии автомобиль способен проехать до 125 км, а в гибридном режиме запас хода достигает 1400 км. Что касается версии EV, то автомобиль приводится в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 197 л.с. или 210 л.с. в зависимости от версии. Запас хода - 510 и 610 км соответственно. Заявленный разгон до 100 км/ч - 6,3 с. Привод предложен как передний, так и полный, но доступен только для “электричек”.