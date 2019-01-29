Салон автомобиля признан одним из самых грязных мест на Земле

Задумывались ли вы о том, что рулевое колесо вашего автомобиля может быть грязнее, чем унитаз, ведь именно к этому выводу пришли исследователи Национального центра биотехнологической информации США

Собственно, во время исследования ученые замерили среднее количество бактерий или колониеобразующих единиц (КОЕ) на квадратный сантиметр разных поверхностей салона автомобиля. Было установлено, что рулевые колеса имеют индекс КОЕ, равный 629. И это очень большое значение, так как, например, экран мобильного телефона имеет индекс КОЕ 100, а кнопки общего лифта — 313 КОЕ. Что касается чистоты общественных унитазов, то их индекс в среднем равен 172 КОЕ.

Так что лучше уделять больше внимание мойке автомобиля и чистке его салона, дабы пресекать на корню все развитие популяций бактерий. К слову о мойке, сайт CarRentals, посвященный аренде автомобилей, провел опрос среди 1000 автомобилистов и выяснил, что в среднем водители чистят салон только раз в год, а 32% опрошенных — и того реже.