Кроссоверы и внедорожники, то есть автомобили сегмента SUV, по популярности спорят с бюджетными моделями В-класса. Аналитики определили самые популярные из подержанных автомобилей класса SUV в крупных городах с населением численностью свыше миллиона человек.

В 15 российских городах с населением более 1 млн жителей лидерами вторичного рынка SUV являются 6 моделей: Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Lada4x4, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, BMW X5.

Лидером по числу завоеванных городов стал внедорожник Chevrolet Niva, который является самым продаваемым автомобилем с пробегом сразу в 6 из них. Помимо Самары, в которой за пять месяцев текущего года было перепродано 447 единиц Chevrolet Niva, эта модель также лидирует в Уфе (275 шт.), Нижнем Новгороде (245 шт.), Перми (235 шт.), Воронеже (209 шт.) и Казани (196 шт.).

В четырех городах Урала и Сибири на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников первенствует Toyota RAV4: Красноярск (279 шт.), Омск (248 шт.), Екатеринбург (208 шт.) и Челябинск (122 шт.). В еще одном сибирском «миллионнике» – Новосибирске – лидером стала Honda CR-V (523 шт.).

Еще в двух городах-миллионниках России самым лидером вторичного рынка SUV стал отечественный внедорожник – Lada 4x4, сообщает агентство «Автостат». Так, за пять месяцев 2018 года его больше всего перепродавали в Волгограде (217 шт.) и Ростове-на-Дону (141 шт.). В Санкт-Петербурге лидером среди SUV с пробегом стал Volkswagen Tiguan с результатом 722 автомобиля. А в Москве самой популярной такой моделью оказалась BMW X5, которая в январе – мае 2018 года сменила владельцев 1117 раз.

