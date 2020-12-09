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9 дек 2020

Самый быстрый автомобиль планеты представят 15 декабря

Самый быстрый автомобиль планеты представят 15 декабря

Ателье Hennessey, которое славится своими безумными тюнинг-проектами, совсем скоро представит свой ультимативный спорткар, который претендует на звание быстрейшего в мире

Нет, уважаемый читатель Motorpage, новинка не будет похожа на Lotus Exige, который стал базой для прошлого проекта. В Hennessey заявляют о  некой собственной разработке с  космическим стилем и «ураганной аэродинамикой».  Заявлен и вес автомобиля,  который составляет 1300 килограмм.  Известно, что новинка получит некий двигатель V8 мощностью в 1500 лошадиных сил. Он должен помочь ей перешагнуть рубеж скорости в 500 километров в час.

На данный момент звание быстрейшего суперкара принадлежит Koenigsegg Agera RS, который в 2017 году разогнали до 447,19 км/ч. Его «подпирает» американский SSC Tuatara, который разогнался до 508 километров в час, однако, создателей подозревают в некотором жульничестве с заездами. Так что, официально, корона остается «на голове» у Koenigsegg.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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