Самый быстрый автомобиль планеты представят 15 декабря

Ателье Hennessey, которое славится своими безумными тюнинг-проектами, совсем скоро представит свой ультимативный спорткар, который претендует на звание быстрейшего в мире

Нет, уважаемый читатель Motorpage, новинка не будет похожа на Lotus Exige, который стал базой для прошлого проекта. В Hennessey заявляют о некой собственной разработке с космическим стилем и «ураганной аэродинамикой». Заявлен и вес автомобиля, который составляет 1300 килограмм. Известно, что новинка получит некий двигатель V8 мощностью в 1500 лошадиных сил. Он должен помочь ей перешагнуть рубеж скорости в 500 километров в час.

На данный момент звание быстрейшего суперкара принадлежит Koenigsegg Agera RS, который в 2017 году разогнали до 447,19 км/ч. Его «подпирает» американский SSC Tuatara, который разогнался до 508 километров в час, однако, создателей подозревают в некотором жульничестве с заездами. Так что, официально, корона остается «на голове» у Koenigsegg.