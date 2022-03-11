Самый длинный автомобиль возродился

Сейчас речь пойдет о лимузине, который когда-то был внесен во всемирную книгу рекордов. Произошло данное событие в 1986 году, и до сих пор никому не удалось сбросить его с пьедестала.

Идея создания данной машины принадлежит Джею Орбергу – американцу из Нью-Джерси. Он взял два классических Cadillac Eldorado, соединил их между собой, установил джакузи, вертолетную площадку, бассейн и поле для мини-гольфа. В результате появился громадный Франкенштейн с тринадцатью парами колес. К сожалению, после установления рекорда машина осталась пылиться в гараже и ржаветь, пока в 2019 году ее не выкупил другой увлеченный американец, который и занялся ее восстановлением.

Майкл Мэннинг провел полноценную реставрацию машины, так как она попала к нему в удручающем состоянии - кузов проржавел и помялся, передний бампер отсутствовал, как и некоторые из колес, многие стекла разбились. Среднюю часть пришлось изготавливать вообще с нуля. Зато теперь тридцатиметровая «Американская мечта» вновь радует глаз, правда на дороги общего пользования ее не выпустят. Машине суждено стать экспонатом в одном из национальных музеев.